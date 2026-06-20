زنجیره انسانی قهرمانان، مربیان و رؤسای هیئت‌های ورزشی سراسر کشور در حاشیه تالاب بین‌المللی چغاخور تشکیل شد.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: حضور جامعه ورزش در این تالاب و تشکیل زنجیره انسانی، اقدامی نمادین و تأثیرگذار در جهت جلب توجه افکار عمومی به اهمیت حفظ اکوسیستم‌های آبی است.

وی گفت: ورزشکاران به عنوان سفیران سلامت جامعه، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ زیست‌محیطی دارند و هم‌افزایی دستگاه‌های ورزشی با نهادهای محیط‌زیستی، می‌تواند در کاهش آلودگی‌ها و ارتقای حساسیت عمومی نسبت به تخریب طبیعت بسیار تأثیرگذار باشد.

وی بیان کرد: تالاب چغاخور به عنوان یکی از ارزشمندترین زیست‌بوم‌های استان، نیازمند مشارکت همگانی و هوشیاری جامعه در برابر عوامل تهدیدکننده است و این‌گونه حرکت‌ها، نقطه عطفی برای جلب توجه افکار عمومی به ضرورت حفظ پایداری این پهنه آبی خواهد بود.