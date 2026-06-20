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هواشناسی استان در خصوص افزایش ۳ تا ۵ درجهای دمای هوا در سراسر استان هشدار زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیشبینی هوای اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشاندهنده جوی پایدار در استان است و برای پنج روز آینده آسمان بیشتر مناطق، صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود.
مینا معتمدی با اشاره به وضعیت جوی افزود: در ساعات بعدازظهر در نیمه جنوبی استان، افزایش ابر و گاهی وزش باد به نسبت شدید همراه با احتمال خیزش گرد و خاک محلی انتظار میرود.
وی با تأکید بر هشدار سطح زرد هواشناسی ادامه داد: به دلیل تداوم روند افزایش دما تا اواسط هفته آینده، بهویژه در روز شنبه، هشدار سطح زرد صادر شده است که بر اساس آن، دمای هوا بین ۳ تا ۵ درجه سلسیوس افزایش مییابد.
کارشناس مسئول پیشبینی هوای استان درباره وضعیت دمایی ۲۴ ساعت آینده گفت: طی ۲۴ ساعت پیش رو، دمای هوا در اکثر مناطق استان بین ۲ تا ۳ درجه افزایش خواهد داشت.
وی در تشریح وضعیت دمایی مرکز استان افزود: دمای شهر اصفهان در گرمترین ساعات شبانهروز پیش رو به ۳۹ درجه سانتیگراد و در خنکترین ساعات بامداد به ۲۳ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
معتمدی با اشاره به نقاط گرم و خنک استان افزود: در ۲۴ ساعت آینده بویین میاندشت با دمای ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر به عنوان خنکترین نقطه استان و آران و بیدگل با دمای ۴۳ درجه سانتیگراد بالای صفر به عنوان گرمترین نقطه استان پیشبینی میشوند.