به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ علی اسدیان گفت: در تداوم اجرای طرح‌های ارتقاء امنیت اجتماعی و رسیدگی به مطالبات مردمی، ماموران مبارزه با قاچاق شهرستان از تردد ۲ دستگاه موتور سیکلت سنگین در شهر مطلع شدند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه این موتور سیکلت‌ها به صورت قاچاق وارد کشور شده و فاقد پلاک بودند، با هماهنگی به عمل آمده، تیم‌های گشتی ماموران انتظامی شهرستان، توقیف این موتور سیکلت‌ها را در دستور کار قرار دادند و در حین تردد در سطح شهر شناسایی و توقیف کردند.

سرهنگ اسدیان ادامه داد: موتور سیکلت‌های توقیفی به پارکینگ منتقل شدند و در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و به مراجع قضائی ارسال شد.