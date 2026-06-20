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فرمانده انتظامی مرند از توقیف ۲ دستگاه موتورسیکلت سنگین ۱۱۰۰ سی.سی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ علی اسدیان گفت: در تداوم اجرای طرحهای ارتقاء امنیت اجتماعی و رسیدگی به مطالبات مردمی، ماموران مبارزه با قاچاق شهرستان از تردد ۲ دستگاه موتور سیکلت سنگین در شهر مطلع شدند.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه این موتور سیکلتها به صورت قاچاق وارد کشور شده و فاقد پلاک بودند، با هماهنگی به عمل آمده، تیمهای گشتی ماموران انتظامی شهرستان، توقیف این موتور سیکلتها را در دستور کار قرار دادند و در حین تردد در سطح شهر شناسایی و توقیف کردند.
سرهنگ اسدیان ادامه داد: موتور سیکلتهای توقیفی به پارکینگ منتقل شدند و در این رابطه پروندهای تشکیل و به مراجع قضائی ارسال شد.