پخش زنده
امروز: -
عملیات مقابله با آفت ملخ کوهاندار در ۷۵۰ هکتار از عرصههای بیابانی و تاغزارهای شهرستانهای آران و بیدگل، نطنز و اردستان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به تهدیدات زیستمحیطی ناشی از طغیان آفات در مناطق بیابانی گفت: در اثر تشدید شرایط خشکسالی، تنشهای دمایی در فصل بهار و تغییرات اقلیمی گسترده، فعالیت آفت ملخ کوهاندار در مناطق شمالی استان دوباره شروع شده است.
منصور شیشه فروش افزود: برای پیشگیری از بروز خسارات جدی به پوشش گیاهی مناطق کویری، عملیات ردیابی و پایش دقیق این آفت در هزار و ۱۰۰ هکتار از تاغزارهای شهرستانهای شمالی اجرا شده و بلافاصله عملیات سمپاشی کانونهای آلوده در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: هم اکنون عملیات سمپاشی و مهار آفت در عرصههای بیابانی و تاغزارهای شمال سفیدشهر و شرق آران و بیدگل، بخش امامزاده شهرستان نطنز و همچنین بخش زواره شهرستان اردستان به همت یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در حال اجراست.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: در شهرستان آران و بیدگل برای کنترل کانونهای فرسایش بادی، بیش از ۹۷ هزار هکتار جنگلهای دستکاشت تاغ ایجاد شده است، همچنین در بخشهای زواره اردستان و امامزاده نطنز نیز بیش از ۸۰ هزار هکتار تاغزار وجود دارد.