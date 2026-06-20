به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛حجت‌الاسلام احمدرضا غلامی در جلسه ی هماهنگی مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیر و هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی گفت: شهید بهشتی یکی از برجسته ترین چهره های نظام جمهوری اسلامی بود که هم در طول دوران مبارزات و هم در راهبری قوه قضائیه خدمات ارزشمند و ماندگاری را از خود به جای گذاشت و همین نفوذ کلام و توان بالای مدیریتی ایشان موجب کینه عناصر ضدانقلاب و شهادت مظلومانه آن شهید مطهر شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات‌اسلامی استان لرستان با گرامیداشت یاد شهدای لرستانی حادثه هفتم تیر گفت: گرامیداشت شهدای هفتم تیر در برهه کنونی یک ضرورت و تکلیف عمومی است که می تواند دشمنی تاریخی آمریکای جهانخوار با ملت ایران اسلامی را تبیین کرده و تبلیغات رسانه ای آنان و تلاش برای تطهیر سابقه وحشیانه با شعارهای واهی دفاع از حقوق بشر را برملا نماید.

وی با اشاره به جنایت های آمریکا در حق ملت ایران اسلامی افزود: در سال ها و ماه های اخیر شیطان بزرگ بار دیگر خوی جنایتکار و وحشی صفت خود را در برابر دیدگان جهانیان نشان داد و شهادت دانش آموزان مدرسه میناب و تجاوز به خاک ایران اسلامی سند دیگری از توحش این دولت تروریستی بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات‌اسلامی استان لرستان همچنین از برگزاری برنامه های متنوع در هفته قوه قضائیه و هفته ی بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در استان خبر داد و گفت: غبار روبی گلزار شهدا به ویژه مزار مطهر شهید سید فخرالدین رحیمی از شهدای لرستانی هفتم تیر، برگزاری مراسم عمومی در عصر روز ششم تیرماه در جایگاه های تجمعات شبانه با حضور سخنرانان ملی و استانی، تخفیف و آزادی ۱۰۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد، همایش قضات و کارکنان دادگستری استان در روز ۶تیرماه، برپایی میز خدمت ادارات و برنامه‌های متنوع دیگر از مهمترین برنامه های این هفنه در استان خواهد بود.