کارخانه قند و گاوداری بنیاد جانبازان جزء صنایع آلوده محسوب و به دستگاه قضا معرفی شدند.

معرفی صنایع آلاینده کهگیلویه و بویراحمد به دستگاه قضا

معرفی صنایع آلاینده کهگیلویه و بویراحمد به دستگاه قضا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: جایگاه‌های دفن زباله به ویژه در یاسوج، رهاسازی پسماند در ورودی و خروجی شهر‌ها و تخلیه شبانه فاضلاب توسط برخی تانکر‌ها از مشکلات جدی زیست محیطی استان است.

دیانتی‌نسب با اشاره به وضعیت آلودگی رودخانه بشار افزود: کارخانه قند و گاوداری بنیاد جانبازان که از عوامل آلودگی این رودخانه هستند جزء صنایع آلوده به دستگاه قضا معرفی شدند.