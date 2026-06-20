معرفی صنایع آلاینده کهگیلویه و بویراحمد به دستگاه قضا
کارخانه قند و گاوداری بنیاد جانبازان جزء صنایع آلوده محسوب و به دستگاه قضا معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: جایگاههای دفن زباله به ویژه در یاسوج، رهاسازی پسماند در ورودی و خروجی شهرها و تخلیه شبانه فاضلاب توسط برخی تانکرها از مشکلات جدی زیست محیطی استان است.
دیانتینسب با اشاره به وضعیت آلودگی رودخانه بشار افزود: کارخانه قند و گاوداری بنیاد جانبازان که از عوامل آلودگی این رودخانه هستند جزء صنایع آلوده به دستگاه قضا معرفی شدند.
وی ادامه داد: کارخانه سیمان مارگون از طرح های مشمول ارزیابی زیستمحیطی است و ملزم شده اقدامات لازم را برای کاهش آلایندهها انجام دهد.