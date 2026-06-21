دهه اول ماه محرم، موکب امام شهیدواقع در کتابخانه سهروردی زنجان با همکاری جمعی از پزشکان متخصص، خدمات رایگان پزشکی و پرستاری را به شهروندان ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ همزمان با فرارسیدن دهه اول ماه محرم، موکب امام شهید با همکاری جمعی از پزشکان متخصص، خدمات رایگان پزشکی و پرستاری را به شهروندان ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان، بر اساس برنامه اعلام‌شده، دهه اول محرم تا ۵ تیرماه ۱۴۰۵ پزشکان متخصص در رشته‌های مختلف از جمله اطفال، زنان، داخلی، ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب، چشم‌پزشکی، دندانپزشکی، اورولوژی، رادیوانکولوژی و طب سنتی در موکب امام شهید حضور یافته و به مراجعان خدمات درمانی ارائه خواهند کرد.

بر اساس این اطلاعیه، ویزیت پزشکان و خدمات پرستاری به‌صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود.

همچنین با همکاری مرکز تصویربرداری دکتر معماری، بیماران معرفی‌شده از سوی موکب مردمی امام شهید کتابخانه سهروردی می‌توانند از ۳۰ درصد تخفیف برای انجام خدمات تصویربرداری در دهه اول محرم بهره‌مند شوند.

ساعت آغاز نوبت‌دهی این طرح ساعت ۲۱:۳۰ و زمان شروع ویزیت پزشکان ساعت ۲۲ اعلام شده است.

این اقدام با هدف ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی، ارتقای سلامت عمومی و ارائه خدمات درمانی به اقشار مختلف جامعه در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اجرا می‌شود.