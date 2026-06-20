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درآیین معنوی شیرخوارگان حسینی در کرمان، بار دیگر صحنهای از عشق عمیق مردم به نهضت حسینی و مظلومیت حضرت علیاصغر (ع) به تصویر کشیده شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ در این مراسم معنوی مادران با در آغوش داشتن شیرخوارگان خود و با پوشاندن لباسهای نمادین، یاد کوچکترین شهید کربلا را زنده نگه داشتند و نوای لالاییهای عاشورایی، قرائت مرثیه و فضای معنوی حاکم بر مراسم، حال و هوایی متفاوت به این اجتماع بزرگ بخشیده بود.
همایش شیر خوارگان حسینی هر سال در نخستین جمعه ماه محرم و همزمان با سراسر کشور برگزار میشود، عاشقان حسینی جلوهای از پیوند نسل جدید با فرهنگ عاشورا را به نمایش می گذارند.