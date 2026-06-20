رئیس اداره حمل و نقل کالا اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، از ارائه تسهیلات ویژه برای مالکان ناوگان حمل‌ونقل کالا و مسافر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شهبازی در خبر 20 شبکه قزوین گفت: مالکان ناوگان حمل‌ونقل کالا و مسافر واجد شرایط می‌توانند تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای خرید لاستیک تسهیلات دریافت کنند.

وی افزود: این تسهیلات بر اساس میزان پیمایش واقعی (بارنامه، صورت‌وضعیت و راهنامه) تخصیص می‌یابد و ناوگان فعال در جابه‌جایی کالاهای اساسی، زائران اربعین و ناوگان پرتردد در اولویت هستند.

به گفته رئیس اداره حمل‌ونقل کالای اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ؛ به ناوگان فعال در حمل کالاهای اساسی در ایام جنگ رمضان، روغن موتور رایگان تخصیص داده می‌شود.