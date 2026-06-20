به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ متن اطلاعیه صدا و سیما به این شرح است:

باسمه تعالی

به استحضار مخاطبان محترم شبکه خبر می‌رساند اظهارات یک نماینده مجلس دعوت شده به برنامه امروز زنده این شبکه و اشاره ناقص و مخدوش وی به برخی اسناد دارای طبقه بندی و مکاتبات مسئولان عالی کشور، مصداق تخلف قانونی و مستوجب پیگرد قضایی است و سازمان صدا و سیما پیگیری‌های لازم را در این خصوص در دستور کار قرار می‌دهد.

شبکه خبر ضمن ابراز تاسف بابت بی توجهی میهمان مذکور به قواعد اخلاقی والزامات آنتن زنده، به اطلاع می‌رساند مدیریت این شبکه ضمن پذیرش استعفای مدیر کل مربوط، برخورد‌های انضباطی لازم را به دلیل بی توجهی به الزامات برنامه‌های زنده و سهل انگاری در مدیریت حرفه‌ای به عمل خواهد آورد.