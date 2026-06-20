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در ارزیابی عملکرد کمیتههای استانی کورنهول در سال ۱۴۰۴ استان اصفهان رتبه برتر کشور را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس انجمن کورنهول ایران گفت: این ارزیابی بهصورت تخصصی از سوی کمیته آمار و ارزیابی عملکرد انجمن انجام شده و عملکرد ۲۵ استان فعال کشور در این رشته مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.
علیرضا غلامیان با اشاره به اهمیت نظام ارزیابی در توسعه متوازن رشته کورنهول در کشور افزود: در این ارزیابی مجموعهای از شاخصهای تخصصی و توسعهای مورد سنجش قرار گرفت که از جمله مهمترین آنها میتوان به تعداد دورههای آموزشی، کارگاهها و همایشهای برگزار شده، میزبانی رقابتهای ملی، میزان فعالیت در برگزاری رویدادهای رسمی، و همچنین تعداد قهرمانان ملی و بینالمللی اشاره کرد.
غلامیان در ادامه گفت: در بخش دیگری از این ارزیابی، شاخصهای توسعهای همچون تعداد بازیکنان فعال، میزان گسترش ورزش کورنهول در سطح استانها، توسعه فعالیتها در شهرستانها، و تعداد شهرستانهای فعال در این رشته نیز مورد بررسی قرار گرفت تا تصویر دقیقتری از روند رشد و گسترش کورنهول در کشور به دست آید.
رئیس انجمن کورنهول ایران با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته در استانهای فعال افزود: خوشبختانه نتایج این ارزیابی نشان میدهد که بسیاری از استانها در مسیر توسعه این رشته سنتی نوظهور گامهای ارزشمندی برداشتهاند و در این میان، استانهای اصفهان، تهران، مرکزی و خراسان جنوبی به ترتیب به عنوان ۵ استان برتر، با عملکردی شاخص نقش مؤثری در پیشبرد برنامههای انجمن در حوزه آموزش، رقابت و توسعه همگانی ایفا کردند.