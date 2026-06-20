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مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری اردبیل گفت: بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن استان آماده تحویل به متقاضیان است و دستگاههای خدماترسان باید برنامه زمانبندی مشخصی برای تکمیل زیرساختهای آب، برق و گاز این پروژهها ارائه کنند تا در زمان بهرهبرداری وقفهای در ارائه خدمات ایجاد نشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهنام اقبالی روز شنبه در جلسه شورای مسکن استان اظهار کرد: با توجه به افزایش سقف تسهیلات این طرح از ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بانکهای عامل باید اقدامات لازم را برای اجرای این مصوبه در استان انجام دهند.
وی بر تأمین زمین مورد نیاز اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد و خواستار تسریع در آمادهسازی، تخصیص و سرعتبخشی به تکمیل زیرساختهای نهضت ملی مسکن، تسریع در تکمیل زیرساختهای طرح نهضت ملی مسکن و پیگیری اجرای افزایش سقف تسهیلات این طرح شد.
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری اردبیل از بررسی دورهای روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تأمین زیرساختهای مورد نیاز پروژهها و وضعیت پرداخت تسهیلات خبر داد.
اقبالی همچنین با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوارها افزود: نظارت و پایش مستمر عملکرد مشاوران املاک ضروری است و نرخ افزایش اجارهبها باید متناسب با توان اقتصادی مردم و در چارچوب سیاستهای ابلاغی تعیین شود.
طرح نهضت ملی مسکن از سوی دولت و با هدف خانهدار کردن اقشار جامعه در کشور ارائه شده و هدف نهایی آن ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال آینده در کشور است.