کتاب «مونس جان‌ها» به قلم محسن بغلانی با زبانی روان و داستانی، نوجوانان را با کرامتی از حضرت امام رضا (ع) آشنا می‌کند و آنان را به سفری معنوی و تأمل‌برانگیز می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «همین‌جا بایست، با تو کاری ندارند!» صدایی واضح در گوشم پیچید. با تعجب به اطراف نگاه کردم، اما کسی را ندیدم. همان‌جا ایستادم. گویی هیچ‌کس مرا نمی‌دید. لحظه‌ای بعد، رگبار گلوله بر سر جمعیتی که کنارم بودند بارید و همه بر زمین افتادند؛ اما من، سالم و بی‌هیچ آسیبی، همچنان ایستاده بودم...

متنی که خواندید بخش کوتاهی از داستان جذاب و خواندنی «مونس جان‌ها» است؛ اثری به قلم محسن بغلانی که با زبانی روان و داستانی، نوجوانان را با کرامتی از حضرت امام رضا (ع) آشنا می‌کند و آنان را به سفری معنوی و تأمل‌برانگیز می‌برد.

طراحی و تصویرگری این اثر را محمدحسین صلواتیان بر عهده داشته و کتاب با فضایی چشم‌نواز و متناسب با مخاطب نوجوان در ۱۶ صفحه تمام‌رنگی توسط مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت منتشر شده است.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند با شماره‌های ۶۶۴۱۱۱۵۱ و ۰۹۱۲۳۸۸۲۴۱۶ تماس بگیرند.