به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هاکی چمن امید ۱۱ نفره آقایان ایران پس از پشت سر گذاشتن چهار اردوی فشرده و آماده‌سازی تخصصی، برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا عازم کشور قزاقستان شد که یکشنبه ۳۱ خرداد به مقصد می رسد.

در این دوره از رقابت‌ها، ۸ تیم قاره آسیا شامل ایران، قزاقستان، ازبکستان، تایلند، سریلانکا، کره جنوبی، اندونزی و تاجیکستان در دو گروه چهار تیمی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

تیم امید کشورمان که ۷ بازیکن زیر ۱۷ سال منتخب از المپیاد مستعدین کشوری را در اختیار دارد، در گروه B با میزبان مسابقات قزاقستان، تایلند و ازبکستان همگروه شده است.

نخستین دیدار تیم هاکی چمن امید سه‌شنبه ۲ تیر ساعت ۱۶ به وقت محلی و ۱۴:۳۰ به وقت تهران، مقابل ازبکستان برگزار خواهد شد.

اسامی بازیکنان و کادر تیم هاکی چمن امید اعزام شده به شرح زیر است:

سرپرست کاروان: دکتر احسان اسدی

سرمربی تیم: مسعود بهلولی

مربی تیم: محمد زارعی

داوران اعزامی: آقایان حسن یاری نیا و ناصر صمدی

بازیکنان: ۱- مهدی سلیمی ۲- محسن کاظمی ۳- اشکان ذوالفقارخانیان ۴- سیدمحمدمهدی منوری ۵- محمد رشیدی ۶- علیرضا تقی‌تاش ۷- امیررضا خلجی ۸- پارسا رجبی ۹- مهیار محمدی ۱۰- محمد پویا ۱۱- مهدی گلستان ۱۲- نیما مصلحی ۱۳- محمدرضا بازرسان ۱۴- امیرحسین شاهی ۱۵- یوسف عابدینی ۱۶- بنیامین نیرومندتبار ۱۷- محمدطا‌ها زارعی ۱۸- محمدهادی نظری