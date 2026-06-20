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استانداری کربلای معلی از سامانه «زائر الحسین» به عنوان راهنمای هوشمند زائران، رونمایی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری ملی عراق نوشت: توفیق حبالی، رئیس بخش رسانه و ارتباطات دولتی استانداری کربلا گفت که این سامانه خدمات و اطلاعات گوناگونی را که زائر به آنها نیاز دارد، در اختیارشان میگذارد.
وی افزود: این خدمات و اطلاعات شامل موارد زیر است: نقشهها و مسیرهای راهنما، مراکز درمانی، بیمارستانها و واحدهای بهداشتی سیار، محوطههای ساماندهی و هدایت جمعیت زائران، هُتلها و مکانهای اقامتی، مراکز راهنمایی زائران گمشده، شمارههای اضطراری و خدمات ضروری و نیز اطلاعات و توصیههای ویژه مربوط به زیارتهای میلیونی (ازدحام جمعیت).