به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری ملی عراق نوشت: توفیق حبالی، رئیس بخش رسانه و ارتباطات دولتی استانداری کربلا گفت که این سامانه خدمات و اطلاعات گوناگونی را که زائر به آنها نیاز دارد، در اختیارشان می‌گذارد.

وی افزود: این خدمات و اطلاعات شامل موارد زیر است: نقشه‌ها و مسیر‌های راهنما، مراکز درمانی، بیمارستان­‌ها و واحد‌های بهداشتی سیار، محوطه‌های ساماندهی و هدایت جمعیت زائران، هُتل­‌ها و مکان­‌های اقامتی، مراکز راهنمایی زائران گمشده، شماره‌های اضطراری و خدمات ضروری و نیز اطلاعات و توصیه‌های ویژه مربوط به زیارت‌های میلیونی (ازدحام جمعیت).