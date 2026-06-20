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طرح جامع تفصیلی شهر دهدشت پس از ۲۰ سال انتظار، تصویب و ابلاغ شد؛ طرحی سرنوشتساز که علاوه بر ساماندهی شهری، پیوند عمیقی با توسعه گردشگری و احیای بافت تاریخی و بینظیر «بلاد شاپور» دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی در نشست کمیسیون ماده پنج از تصویب طرح جامع تفصیلی شهر دهدشت خبر داد و گفت: تدوین و ابلاغ طرحهای توسعه شهری از اقدامات مهمی است که در این مدت انجام شده و باید با دقت و کیفیت بیشتری ادامه یابد تا از تأخیرهای طولانی در بازنگری و تهیه طرحهای جدید جلوگیری شود.
وی با اشاره به اهمیت بهروزرسانی بهموقع طرحهای شهری افزود: طرحهای توسعه نباید بهگونهای باشد که پس از گذشت ۱۰ سال، با تأخیرهای چندساله جایگزین شوند بلکه باید دیدگاهها و برنامههای توسعه شهری بهموقع در آنها لحاظ شود تا شهرها بتوانند متناسب با نیازهای روز رشد کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از روند بررسی و آمادهسازی طرح تفضیلی شهر دهدشت، ادامه داد: فرآیندی که برای طرح تفصیلی دهدشت طی شده، نشاندهنده تلاش و پیگیری جدی مجموعههای مرتبط است و خوشبختانه این طرح پس از حدود ۲۰ سال از تصویب طرح قبلی، آماده ابلاغ شده است.
وی اضافه کرد: این طرح مبارک مردم دهدشت باشد و شهرداری دهدشت و ادارهکل راه و شهرسازی با جدیت تلاش کنند تا همه مفاد آن بهدرستی اجرایی شود.