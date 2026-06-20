به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛در این نشست گزارشی از وضعیت مصرف برق استان ارائه شد و اعلام شد در شمال استان کرما از ۷۴۵ هزار مشترک برق ۱۰۰ هزار مشترک تجاری هستند و ۹ درصد برق استان را مصرف می‌کنند و ۳۶ درصد مصرف برق از طریق انواع کولرهای سرمایشی است

در این نشست تاکید شد: برای جلوگیری از خاموشی‌ها باید مدیریت برق مصرف شود تا برنامه زمانبندی خاموشی نداشته باشیم

به همین منظور تفاهم‌نامه شرکت برق شمال استان با ۳۶۰۰۰ واحد صنفی با حضور ۳۸ روسای اتحادیه منعقد شد و قرار شد روسای اتحادیه‌ها در قالب فضاهای مجازی نکات مد نظر تفاهمنامه را از جمله حذف جلوه‌های بد مصرفی برق مانند پروژکتورها روشنایی‌های مازاد و ریسه های نوری را مدیریت کنند.