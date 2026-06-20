تیم سپیدرود رشت امروز در ورزشگاه سردار جنگل رشت، با تیم فولاد ب خوزستان با نتیجه یک - یک به پایان به تساوی رسید و، تیم بندرآستارا هم در مصاف با تیم امید تهران، این دیدار را ۵ بر یک واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ از هفته بیست و چهارم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های ایران و از گروه اول، تیم سپیدرود رشت عصر امروز در ورزشگاه سردار جنگل رشت، به مصاف تیم فولاد ب خوزستان رفت که این دیدار در پایان با نتیجه یک - یک به پایان رسید.

در دیگر دیدار این گروه نیز، تیم بندرآستارا در ورزشگاه غدیر تهران به مصاف تیم امید تهران رفت که در پایان این دیدار را ۵ بر یک واگذار کرد.