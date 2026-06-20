

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جریان برگزاری این اجلاس، نشست کمیته اجرایی، انجمن دبیران‌کل مجالس کشور‌های عضو، کمیته دائمی فلسطین، کمیته جوامع و اقلیت‌های مسلمان، کنفرانس زنان نماینده پارلمان‌های کشور‌های اسلامی، کمیته تخصصی دائمی امور حقوقی و فرهنگی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان، کمیته تخصصی دائمی امور اقتصادی و محیط زیست، کمیته تخصصی دائمی حقوق بشر، زنان و خانواده و همچنین بیست و هفتمین اجلاس کمیته عمومی اتحادیه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی برگزار خواهد شد.

«تقویت توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر در کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی از طریق همکاری‌های پارلمانی»، شعار اصلی بیستمین اجلاس اتحادیه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) خواهد بود.

متفکر آزاد، شهریاری، سلیمانی و فلاحی به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های این اجلاس و نشست‌های مرتبط حضور خواهند داشت.