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ناصر بهرام با اشاره به تدارک گسترده صدا و سیمای ایلام برای ایام اربعین گفت: نویسندگی فیلمنامه یک سریال ۱۵ قسمتی با محوریت اربعین و مهران در حال انجام است که بعد از تصویب نهایی، فرایند ساخت آن انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نشست ستاد ویژه اربعین با تاکید بر فعالیتهای تبلیغی، فرهنگی و زیرساختی برگزار شد که در این نشست، مدیرکل صداوسیمای ایلام به تشریح برنامههای رسانه استانی پرداخت و گفت: علاوه بر ساخت سریالی ۱۵ قسمتی با موضوع اربعین و مرز مهران؛ برای اولین بار گروهی از شبکه اشراق عراق در این مرز مستقر خواهند شد و برنامههای این ایام به صورت زنده از شبکههای استانی و برون مرزی پخش خواهد شد.
بهرام اظهار کرد: هماهنگی لازم برای ارتباط با شبکههای سراسری و استانی انجام شده است و گروههای برنامهساز استان علاوه بر مرز مهران در داخل خاک عراق نیز به تولید محتوا و برنامهسازی میپردازند.
وی از همکاری با بیش از ۱۵۰ فعال مردمی در حوزه فضای مجازی خبر داد و افزود: این افراد در قالب پویشی مردمی، تولید محتوا خواهند کرد.
حجتالاسلام و المسلمین کریمی تبار، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام هم در این نشست با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی اربعین برای استان گفت: بیش از ۳۰ هزار نفر در حوزه صنایع دستی استان فعالیت میکنند که بایستی در قالب نمایشگاه و مواکب محصولات خود را عرضه و به فروش برسانند.
استاندار ایلام نیز با اشاره به استفاده حداکثری از ظرفیتهای فرهنگی و گذرگاههای جدید امسال، گفت: مرزهای هلاله شمالی، مهران و چیلات به عنوان محرک توسعه اقتصادی، فرهنگی و اربعین حسینی در اربعین امسال هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند.
کرمی افزود: فعالیتهای اقتصادی به ویژه دستفروشان در ایام اربعین نیز باید دیده و ساماندهی شوند.
سردار حسینی، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان نیز با اشاره به ضرروت تبلیغات در مسیر اربعین حسینی گفت: مسیر اربعین استان در حوزههای مختلف باید رنگ و بوی حسینی به خود بگیرد.