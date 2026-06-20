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وجود موسسات مختلف قرآنی در قم در کنار برکات معنوی، ظرفیتی بی نظیر برای پر کردن اوقات فراغت نوجوان و جوانان در ایام تابستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،گروهی از نوجوانان و جوانان از نقاط مختلف ایران و برخی کشورهای اسلامی با حضور در مرکز حفظ قرآن بیتالاحزان حضرت زهرا (س)، مسیر یکساله حفظ کامل قرآن کریم را آغاز کردهاند؛ مسیری فشرده که با تلاوت، مرور و انس مستمر با کلام وحی همراه است.
این دوره آموزشی که از ساعات ابتدایی صبح آغاز میشود، نوجوانان و جوانانی را گرد هم آورده که با هدف حفظ کامل قرآن کریم، یک سال از زندگی خود را به یادگیری و مرور آیات الهی اختصاص دادهاند.
در این مرکز، قرآنآموزان روزانه بخشهای جدیدی از آیات را حفظ کرده و در کنار آن به مرور محفوظات، استماع صحیح تلاوت و مطالعه مفاهیم و تفاسیر آیات میپردازند. شیوه آموزشی نیز بر پایه روش سنتی حفظ قرآن، تکرار مستمر و ارتباط روزانه با آیات الهی استوار است.
حضور قرآنآموزانی از کشورهای مختلف اسلامی از جمله عراق و نیجر جلوهای از وحدت و همدلی قرآنی را در این مجموعه رقم زده است؛ جوانانی که با وجود تفاوت زبان و فرهنگ، هدف مشترکی را دنبال میکنند و آن انس بیشتر با کلام خداوند است.
مسئولان این مرکز میگویند تلاش شده هزینههای آموزشی به حداقل برسد تا علاقهمندان بتوانند بدون دغدغه مالی در این مسیر گام بردارند و تمام توان خود را صرف حفظ و فهم قرآن کریم کنند.
قرآنآموزان نیز معتقدند انس روزانه با آیات الهی، نگاه آنان به زندگی را تغییر داده و آرامش، برکت و معنویت بیشتری را در زندگیشان جاری کرده است.
مرکز حفظ قرآن بیتالاحزان حضرت زهرا (س) طی سالهای فعالیت خود هزاران حافظ قرآن را تربیت کرده است؛ حافظانی که بسیاری از آنان امروز در جایگاه استاد و مربی قرآن، نقش مؤثری در گسترش فرهنگ قرآنی و آموزش کلام وحی در سراسر کشور ایفا میکنند.
این مرکز برای انس بیشتر نوجوانان و جوانان با قرآن برای اوقات فراغت در تابستان نیز برنامه های ویژه ای دارد.