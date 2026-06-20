به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران گفت:آتش سوزی کوه گوهر از ساعت ۱۹ امروز شنبه ۳۰ خرداد آغاز شده است.

علی پور افزود: این آتش سوزی در ارتفاعات بالای روستای خنگ بناری کوه گوهر رخ داده است.

وی ادامه داد: از همان لحظات ابتدایی نیروهای منابع طبیعی به محل اعزام شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان گچساران با اشاره به اینکه آتش در ارتفاعات و بسیار سخت گذر رخ داده است گفت: نیروهای امدادی تا رسیدن به محل باید مسافت زیادی را طی کنند.

پیش از این هم آتش سوزی ارتفاعات گناوی لری و کوه گهر شهرستان گچساران از بعدازظهر سه شنبه ۲۶ خرداد رخ داده بود و عملیات مهار کامل آن با حضور ۲۰۰ طبیعت دوستِ منابع طبیعی، محیط زیست، بسیج، گروه‌های مردمی و امدادی روز ۲۸ خرداد با پایش منطقه پایان یافت.

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