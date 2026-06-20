به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین دوره مسابقات انتخابی تیم ملی کمان سنتی ایران با حضور ۷۶ کماندار از ۱۴ استان در دو بخش بانوان و آقایان ۲۸ و ۲۹ خرداد در سایت تخصصی فدراسیون تیراندازی با کمان برگزار شد.

این مسابقات با هدف انتخاب اعضای تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی نومد ۲۰۲۶ قرقیزستان در مسافت‌های ۴۰ متر (سه وضعیت ایستاده، زانو و پشت)، ۶۰ متر و ۷۰ متر برگزار شد.

نتایج بخش ۴۰ متر با فیس قرقیزستانی

بانوان:

مقام اول: تکتم پری‌پور از خراسان رضوی

مقام دوم: راحله حاجی‌صالح از آذربایجان شرقی

مقام سوم: آناهیتا حبیبی از چهارمحال و بختیاری

آقایان:

مقام اول: میثم آقایی از اصفهان

مقام دوم: رضا صالحی از فارس

مقام سوم: رسول سلمانی از آذربایجان شرقی

نتایج بخش ۷۰ متر با فیس ترکیه

بانوان:

مقام اول: منصوره امیدی از چهارمحال و بختیاری

مقام دوم: بهناز ابراهیمی از البرز

مقام سوم: راحله حاجی‌صالح از آذربایجان شرقی

آقایان:

مقام اول: علیرضا شاهمرادی از چهارمحال و بختیاری

مقام دوم: شهرام هداوند از اصفهان

مقام سوم: داود کیوانداریان از اصفهان

این رقابت‌ها گام نخست در مسیر تشکیل تیم ملی کمان سنتی ایران برای حضور در رویداد‌های بین‌المللی پیش رو به شمار می‌رود و با استقبال گسترده ورزشکاران این رشته از سراسر کشور همراه بود.

نفرات دعوت شده به مرحله‌ی اول اردوی تیم ملی پس از برگزاری جلسه‌ی فنی، بر اساس نتایج حذفی و مقدماتی و با توجه به دستورالعمل تدوین شده اعلام خواهد شد.