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نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، پیام رهبر انقلاب اسلامی درباره روند تفاهم میان ایران و آمریکا را، نقشه راه دستگاه دیپلماسی، دولت و نهادهای نظارتی دانست و بر ضرورت صیانت از خطوط قرمز جمهوری اسلامی و حفظ منافع ملی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار با بیان اینکه پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در شرایط حساس کنونی، تبیینکننده مسیر عزت، حکمت و صیانت از حقوق ملت ایران و آرمان های جبهه مقاومت با محوریت ولایت است، اظهار کرد: این پیام علاوه بر روشنگری افکار عمومی، نقشه راهی برای دستگاه دیپلماسی، دولت و نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی به شمار میرود.
وی افزود: آنچه در این پیام مورد تأکید قرار گرفته، این است که ورود آمریکا به روند مذاکره و تفاهم نامه، نه از سر حسن نیت، بلکه از سر استیصال آمریکا ناشی از شکست سیاستهای فشار حداکثری و مقاومت ملت ایران بوده است.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مرزبندیهای اصولی رهبر معظم انقلاب در موضوع تفاهم نامه، تصریح کرد: صدور مجوز برای پیگیری این روند در چارچوب قانون و بر اساس مسئولیتهای رئیسجمهور و شورای عالی امنیت ملی، نشاندهنده پایبندی نظام به ساز وکارهای قانونی و مردمسالاری دینی است.
وی حفظ حقوق ملت ایران، صیانت از دستاوردهای جبهه مقاومت و مقابله با هرگونه زیادهخواهی طرف مقابل را از خطوط قرمز جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: مجلس و دستگاههای نظارتی باید در قالب «قانون اقدام راهبردی» بر اجرای دقیق قوانین و صیانت از منافع ملی نظارت مستمر داشته باشند.
جوکار همچنین با اشاره به استمرار حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، اظهار داشت: تداوم این اقدامات، با تعهدات پیشبینیشده در تفاهمنامه همخوانی ندارد و نشاندهنده شکننده بودن روند اجرای آن است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد تمامی طرفهای متعهد، به ویژه آمریکا، نسبت به اجرای کامل مفاد تفاهم نامه و جلوگیری از اقدامات رژیم صهیونیستی مسئولانه عمل کنند.
نماینده مجلس تأکید کرد: در صورت استمرار نقض تعهدات و بیتوجهی به مفاد تفاهم نامه، جمهوری اسلامی ایران متناسب با شرایط و در چارچوب منافع ملی، اقدامات لازم را برای صیانت از حقوق ملت و حمایت از متحدان خود دنبال خواهد کرد.