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قدم به قدم با پیمان شکن

پس از حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان که بر خلاف تفاهم پایان جنگ ایران و آمریکا می‌باشد قرارگاه خاتم الانبیا با صدور پیامی اعلام کرده است که تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۳۰- ۲۱:۲۱
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برچسب ها: پیمان شکنی آمریکا ، مذاکرات ایران و آمریکا
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