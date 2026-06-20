پویش مردمی نذر اربعین برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در موکب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در قم و عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف به کربلا آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما اداره هدایا و نذورات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علی‌ها اعلام کرد: این پویش با هدف مشارکت در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در موکب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علی‌ها که در عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف به کربلا مستقر است، و موکب‌های مستقر در حرم مطهر در شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

مردم می‌توانند از طریق شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۶۶۰۰۰۱۱۲۲ و یا درگاه ملی پرداخت هدایا و نذورات به نشانی Nazr.amfm.ir در این پویش مشارکت کنند.