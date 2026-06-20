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معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه از محدودیتهای اعمالی از سوی دولت استرالیا علیه پزشکان منتقد درباره جنایات رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: در استرالیا، تلاش برای تحمیل هزینههای شغلی مانند ممنوعیت و محدودیت علیه پزشکان منتقد درباره جنایات رژیم صهیونیستی، حمله به آزادی بیان حرفهای و وجدان پزشکی است. نفرتپراکنی یک چیز است؛ دفاع از کودکان کشتهشده و بیمارستانهای بمبارانشده چیز دیگر.