نفرات برتر رقابتهای ۵۰۰ امتیازی پیکلبال معرفی شدند
پرونده رقابتهای ۵۰۰ امتیازی پیکلبال آقایان با معرفی نفرات و تیمهای برتر بسته شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای ۵۰۰ امتیازی پیکلبال که با حضور ۷۷ بازیکن از ۱۱ استان در ۲ رده سنی ۳۵+ و ۱۷+ سال به صورت رقابتهای دونفره و انفرادی از ۲۶ خرداد در مجموعه پدل زون کردان آغاز شده بود با معرفی برترینها به پایان رسید.
رده سنی ۳۵+ سال انفرادی:
قهرمان – مسعود پیروزی از گلستان
نایب قهرمان – محمد حبی از فارس
نفر سوم – شایان صلاحی فر البرز
رده سنی ۳۵+ سال دو نفره:
قهرمان – تیم علیرضا روحانی و مهدی شفقی از تهران
نایب قهرمان – مهدی لیاقت و محمد محبی از فارس
تیم سوم – امیر یوسف جدیدی و انوشا شاهقلی از تهران
رده سنی ۱۷+ سال انفرادی:
قهرمان: مسعود پیروزی از گلستان
نایب قهرمان: روزبه فرجی از گلستان
نفر سوم: دانیال حاجی وند از البرز
رده سنی ۱۷+ سال دو نفره تیمی:
قهرمان: تیم انوشا شاهقلی (تهران) و دانیال حاجی وند (البرز)
نایب قهرمان: مهدی شفقی و علیرضا روحانی از تهران
تیم سوم: روزبه فرجی و مسعود پیروزی از گلستان