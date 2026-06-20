به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آناتولی، وِنیامین کوندراتیِف، فرماندار منطقه کراسنودار، در پیام رسان تلگرام اعلام کرد یک مرد جوان روز شنبه در داخل یک مرکز تجاری در این شهر، با چاقو به چندین مشتری این مرکز حمله کرد. در این حمله یک نفر جان خود را از دست داد و چند نفر نیز زخمی شدند. افراد زخمی به بیمارستان منتقل شده‌اند و وضعیتشان تحت کنترل است.

این منبع افزود: فرد مهاجم دستگیر شده است.

ایرینا وُلک، سخنگوی وزارت کشور روسیه، نیز در پیامی جداگانه در تلگرام اعلام کرد فرد مظنون همچنین یک وسیله آتش بازی را به داخل محوطه بازی کودکان، پرتاب کرده بود که باعث به صدا درآمدن آژیر آتش سوزی شد؛ اما به کسی آسیبی نرسید.

به گفته این سخنگو، فرد مهاجم که ساکن این شهر و متولد سال ۲۰۰۷ است، قبل از رسیدن نیرو‌های پلیس، توسط یک رهگذر مهار شد. تحقیقات درباره جزئیات و شرایط این حمله آغاز شده است.