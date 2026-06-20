وزیر آموزش و پرورش گفت: جبران افت تحصیلی دانش‌آموزان، برگزاری مطلوب آزمون‌های نهایی و آمادگی برای اجلاس سی‌ونهم مدیران آموزش و پرورش در اولویت برنامه‌های وزارتخانه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، در جلسه شورای معاونان از اعضای ستاد عالی آزمون‌ها، مدیران استانی و همه عوامل اجرایی برگزاری آزمون‌ها قدردانی کرد و گفت: برگزاری نخستین آزمون پس از شرایط خاص و جنگی اخیر کار بسیار دشوار و سنگینی بود و نگرانی‌های جدی در این زمینه وجود داشت، اما خوشبختانه این آزمون‌ها به شکل مطلوبی برگزار شد.

وی با تأکید بر آمادگی کامل برای آزمون‌های نهایی پیش‌رو، افزود: همه ظرفیت‌های موجود باید برای برگزاری هرچه بهتر آزمون‌ها به کار گرفته شود و مانور آزمون‌های نهایی نیز به موقع، دقیق و مشابه یک آزمون رسمی برگزار شود تا نقاط قوت و ضعف احتمالی شناسایی و برطرف شود.

تداوم نهضت شهید عجمیان و بهسازی ۷۶ هزار کلاس درس

کاظمی در ادامه از اجرای موفق طرح شهید عجمیان تقدیر کرد و گفت: در این طرح ۷۶ هزار کلاس درس در سراسر کشور هدف‌گذاری شده است. این اقدام جدا از بهسازی و بازسازی شش تا هفت هزار کلاس درس آسیب‌دیده در دوران جنگ است که عملیات بهسازی آنها نیز انجام شده و این نهضت با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت گروه‌های جهادی همچنان ادامه خواهد داشت.

وی اجرای این طرح را یکی از اقدامات مؤثر در ارتقای کیفیت فضا‌های آموزشی کشور دانست و بر استمرار آن تأکید کرد.

صدور «کارت نشاط» برای ۵۰۰ هزار دانش‌آموز کم‌بضاعت

وزیر آموزش و پرورش از اجرای طرح «کارت نشاط» توسط قرارگاه عدالت تربیتی به عنوان یکی از اقدامات ارزشمند و نوآورانه یاد کرد و گفت: این طرح با هدف ساماندهی کمک‌های مردمی و حفظ کرامت دانش‌آموزان کم‌بضاعت، مناطق محروم، عشایری و شبانه‌روزی اجرا شده است.

وی افزود: در گذشته کمک‌های مردمی عمدتاً به شکل خرید مستقیم کفش، لباس، کیف و لوازم‌التحریر انجام می‌شد که گاه با مشکلات متعددی از جمله عدم تناسب نیاز دانش‌آموزان همراه بود، اما در طرح جدید تاکنون برای ۵۰۰ هزار دانش‌آموز کارت بانکی صادر شده و کمک‌ها به صورت مستقیم در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا متناسب با نیاز خود نسبت به تهیه اقلام مورد نیاز اقدام کنند.

کاظمی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده این طرح، گفت: همه مدیران و مسئولان باید برای معرفی این ظرفیت تلاش کنند تا خیرین و مردم بتوانند به صورت هدفمند از دانش‌آموزان نیازمند در سراسر کشور حمایت کنند.

وی همچنین از اختصاص پنج میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت آموزش و پرورش برای حمایت از این طرح خبر داد.

ضرورت جبران افت آموزشی دانش‌آموزان

وزیر آموزش و پرورش مهم‌ترین مأموریت پیش‌روی معاونت‌های آموزشی را جبران افت تحصیلی دانش‌آموزان ناشی از تعطیلی‌ها و شرایط خاص سال گذشته عنوان کرد و گفت: از هم‌اکنون باید برای جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی و آمادگی دانش‌آموزان برای آغاز سال تحصیلی جدید برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد.

وی تأکید کرد: این برنامه باید شامل زمان‌بندی، پایگاه‌های اجرایی، منابع آموزشی، شیوه‌های پشتیبانی و استفاده حداکثری از ظرفیت شبکه شاد باشد.

کاظمی افزود: اگر برای جبران افت آموزشی دانش‌آموزان اقدام جدی نکنیم، در حق آنان ظلم بزرگی انجام داده‌ایم و این موضوع باید در اولویت نخست برنامه‌های آموزشی کشور قرار گیرد.

برگزاری سی‌ونهمین اجلاس مدیران آموزش و پرورش کشور در شهریورماه

وزیر آموزش و پرورش از تعیین زمان برگزاری سی‌ونهمین اجلاس مدیران آموزش و پرورش کشور در روز‌های سوم، چهارم و پنجم شهریورماه خبر داد و گفت: با توجه به همزمانی دهه پایانی ماه صفر، برگزاری آزمون سراسری و محدودیت‌های زمانی موجود، این تاریخ بهترین زمان ممکن برای برگزاری اجلاس تشخیص داده شده است.

وی هدف اجلاس را فراتر از یک همایش دانست و اظهار کرد: این گردهمایی علاوه بر نمایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آموزش و پرورش، باید زمینه‌ساز شکل‌گیری گفتمان مشترک میان مدیران و مسئولان نظام تعلیم و تربیت در سراسر کشور باشد.

کاظمی از شورای سیاست‌گذاری اجلاس خواست جلسات خود را به صورت هفتگی و در صورت نیاز بیش از یک جلسه در هفته برگزار کند و تمامی کمیته‌ها، زیرساخت‌های فناوری، مکان برگزاری، سازوکار اجرایی و محتوایی اجلاس را در سریع‌ترین زمان ممکن نهایی کنند.

تمرکز اجلاس بر مأموریت‌های سال تحصیلی آینده

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت محتوای اجلاس، تصریح کرد: محور اصلی این اجلاس باید تبیین مأموریت‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های سال تحصیلی آینده باشد و هیچ بخشی نباید به ارائه گزارش عملکرد صرف اکتفا کند.

وی افزود: مدیران مدارس، رؤسای آموزش و پرورش و مدیران مناطق باید پس از پایان اجلاس، شناخت روشنی از مأموریت‌های خود در حوزه‌های آموزشی، پرورشی، تربیتی، نیروی انسانی، فناوری، فضا‌های آموزشی و سایر بخش‌ها داشته باشند.

کاظمی از معاونان وزارتخانه و رؤسای سازمان‌های تابعه خواست مهم‌ترین برنامه‌های خود را در قالب محتوای چندرسانه‌ای جذاب، مختصر، کاربردی و اثرگذار تهیه و حداکثر تا دو هفته پیش از برگزاری اجلاس ارائه کنند.

وزیر آموزش و پرورش بر استفاده از ظرفیت شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی و سیاسی کشور در اجلاس تأکید کرد و گفت: حضور این افراد می‌تواند به برجسته شدن مسائل آموزش و پرورش در سطح ملی کمک کند.

تعیین معین‌های استانی و حفظ ارتباط مستمر با استان‌ها

کاظمی با اشاره به ضرورت تعیین معین‌های استانی برای اجلاس، گفت: ارتباط ستاد با استان‌ها نباید قطع شود و لازم است برای هر استان، مدیران ارشد و مدیران کل به عنوان معین و ناظر تعیین شوند تا روند هماهنگی‌ها و پیگیری امور با انسجام بیشتری دنبال شود.

ارزیابی، آزمون و مستندسازی اجلاس

وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت ارزیابی دقیق کمی و کیفی اجلاس تأکید کرد و گفت: همانند سال گذشته باید برای شرکت‌کنندگان آزمون برگزار شود، نتایج تحلیل و ارزیابی و گزارش‌های دقیق از میزان مشارکت و دستاورد‌های اجلاس تهیه شود.

وی افزود: شرکت در آزمون‌ها و برنامه‌های آموزشی بخشی از مسئولیت حرفه‌ای مدیران است و لازم است نتایج آن به صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد.

نشست‌های استانی و سفر‌های خراسان جنوبی و خراسان رضوی

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر‌های اخیر به استان‌های خراسان جنوبی و خراسان رضوی، از همراهی مسئولان، فرهنگیان و مدیران آموزش و پرورش این استان‌ها قدردانی کرد.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی با مدیران آموزش و پرورش، رؤسای مناطق، شورا‌های آموزش و پرورش و مدیران مدارس اظهار کرد: آشنایی مدیران مدارس با سیاست‌ها، برنامه‌ها و رویکرد‌های وزارت آموزش و پرورش از مهم‌ترین الزامات تحول در نظام تعلیم و تربیت است.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از دیدار با خانواده شهدای و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی مختلف در این سفر‌ها یاد کرد و بر تداوم این ارتباطات تأکید کرد.

مشارکت آموزش و پرورش در برنامه‌های ملی و فرهنگی

کاظمی با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اخیر، بر ضرورت حضور فعال آموزش و پرورش در برنامه‌های فرهنگی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی مرتبط با تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و بزرگداشت شهدای والامقام، از اقدامات صورت‌گرفته برای آماده‌سازی مدارس جهت اسکان زائران و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی در استان‌های تهران، قم، سمنان و خراسان رضوی قدردانی کرد.

وزیر آموزش و پرورش این رویداد‌ها را فرصتی برای نمایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران، تقویت انسجام ملی و تجلی وحدت و همبستگی ملت ایران دانست و تأکید کرد: آموزش و پرورش باید نقش خود را در این عرصه به بهترین شکل ایفا کند.

وی در پایان با تأکید بر حضور فعال دانشگاه فرهنگیان، سازمان نوسازی مدارس، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سایر بخش‌های مرتبط در اجلاس مدیران آموزش و پرورش کشور، تصریح کرد: همه ظرفیت‌های آموزش و پرورش باید برای ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت، آمادگی هرچه بهتر برای آغاز سال تحصیلی جدید و تحقق اهداف تحول‌آفرین این وزارتخانه به کار گرفته شود.