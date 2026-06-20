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واکنش مردم به پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب

مردم غیور ایران در تجمعات شبانه خود به پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۳۰- ۲۱:۴۵
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، حضور حماسی مردم ، پیام رهبر انقلاب
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