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مسابقات پارا دوچرخه سواری

مسابقات قهرمانی کشور پارا دوچرخه سواری آقایان و بانوان امروز شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ در پیست دوچرخه سواری ورزشگاه آزادی برگزار شد.
عکاس :آرشیده شاهنگی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ - ۲۲:۱۷
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برچسب ها: دوچرخه سواری ، مسابقات
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