براساس فراخوان ثبت‌نام در کاروان قرآنی نور اعزامی به اربعین ۱۴۰۵، متقاضیان تا ۵ تیرماه فرصت دارند تا با توجه به شرایط اعلام شده، آمادگی خود را برای حضور در این کاروان اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن، کسب رتبه کشوری در رشته قرائت در مسابقات معتبر و یا دارنده رتبه استانی، دارا بودن روحیه همکاری و تحمل شرایط سخت، حضور تمام‌وقت و فعالانه در ایام اعزام کاروان نور (۸ تا ۲۲ صفر)، داشتن گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار و رضایت‌نامه همسر یا پدر برای شرکت در سفر (ویژه بانوان) از جمله شرایط احراز صلاحیت متقاضیان به منظور اعزام در قالب این کاروان به مراسم اربعین است.

متقاضیان به منظور ثبت‌نام این کاروان می‌توانند به نشانی https://survey.porsline.ir/s/uglyd1Nf مراجعه کنند.