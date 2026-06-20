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در دیدار نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با نماینده آیتالله العظمی سیستانی در ایران، طرفین حضور شایسته زائران ایرانی را موجب تقویت اعتبار و جایگاه نظام اسلامی در میان ملتهای مسلمان دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با حجتالاسلاموالمسلمین شهرستانی، نماینده آیتالله العظمی سیستانی در ایران، دیدار و گفتوگو کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین سید جواد شهرستانی، نماینده آیتالله العظمی سیستانی در ایران در این دیدار ضمن قدردانی از تلاشهای صورتگرفته برای اعزام و خدمترسانی به زائران بیتالله الحرام، برگزاری حج تمتع امسال را مطلوب ارزیابی کرد.
وی همچنین با آرزوی توفیق برای مسئولان و دستاندرکاران حوزه حج و زیارت، به جایگاه و نقش فریضه حج در تقویت همبستگی، همدلی و وحدت امت اسلامی اشاره کرد و بر بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای این کنگره عظیم تأکید نمود.
حجتالاسلاموالمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت نیز در این دیدار گزارشی از روند برگزاری و دستاوردهای حج تمتع امسال ارائه کرد.
وی با اشاره به شرایط خاص و حساس برگزاری حج امسال، اظهار داشت: با فضل الهی و عنایات به ضیوف الرحمان، مناسک حج در فضایی معنوی، آرام و منظم و با تمام ویژگیهای سالهای قبل برگزار شد و زائران جمهوری اسلامی ایران در طول این سفر معنوی، مورد احترام و استقبال مسلمانان کشورهای مختلف قرار گرفتند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه حج امسال دستاوردهای ارزشمندی برای نظام اسلامی ایران و جهان اسلام به همراه داشت، افزود: حضور شایسته و منظم زائران ایرانی، زمینهساز تقویت عزت، اعتبار و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در میان ملتهای مسلمان شد. همچنین حجاج کشورمان از فراهم شدن فرصت تشرف به سرزمین وحی و انجام مناسک حج، ابراز رضایت و خرسندی کردند.