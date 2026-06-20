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عاشقان حضرت ابوالفضل العباس(ع) در شهر شاهرود با سردادن ذکر «یا عباس، یا عباس» در عزای علمدار واقعه کربلا به ماتم نشستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این آیین دیرینه عاشقان و عزاداران علمدار کربلا سینهزنان وارد تکیه بازار میشوند و با فریاد دستهجمعی نوحه «ای ماه بیقرینه، آبآور سکینه» فریاد «یا عباس یا عباس» سر میدهند.
این آیین سنتی قدمتی ۲۰۰ ساله دارد و نسل به نسل منتقل شده است، از صبح روز پنجم محرم در دو محله بیدآباد و بازار شاهرود برگزار میشود. ظهر روز پنجم محرم، دسته تکیه بازار، خانه به خانه و تکیه به تکیه جهت بستن طوقها و علمها حرکت میکند و سیل عزاداران با اجتماع عظیم در تکیه زنجیری بازار شاهرود، مراسم سنتی و دیرینه «یا عباس یا عباس» را برگزار میکنند.
آیین سوگواری سنتی «یا عباس» شاهرود در فهرست میراث معنوی ایران به ثبت رسیده است.