به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این آیین دیرینه عاشقان و عزاداران علمدار کربلا سینه‌زنان وارد تکیه بازار می‌شوند و با فریاد دسته‌جمعی نوحه «ای ماه بی‌قرینه، آب‌آور سکینه» فریاد «یا عباس یا عباس» سر می‌دهند.

این آیین سنتی قدمتی ۲۰۰ ساله دارد و نسل به نسل منتقل شده است، از صبح روز پنجم محرم در دو محله بیدآباد و بازار شاهرود برگزار می‌شود. ظهر روز پنجم محرم، دسته تکیه بازار، خانه به خانه و تکیه به تکیه جهت بستن طوق‌ها و علم‌ها حرکت می‌کند و سیل عزاداران با اجتماع عظیم در تکیه زنجیری بازار شاهرود، مراسم سنتی و دیرینه «یا عباس یا عباس» را برگزار می‌کنند.

آیین سوگواری سنتی «یا عباس» شاهرود در فهرست میراث معنوی ایران به ثبت رسیده است.