سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه دیدار مقابل بلژیک، گفت: ما به دنبال دستیابی به چیزی هستیم که معروف‌ترین بازیکنان گذشته نتوانستند به آن برسند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با فیفا با اشاره به عزم راسخ تیمش برای صعود از گروه G جام جهانی ۲۰۲۶، اظهار داشت: چیزی که بیش از همه به آن افتخار می‌کنم این است که همه به عنوان یک تیم واحد بازی می‌کنیم. یک تیم موفق، تیمی است که هم در زمین و هم خارج از آن ارتباط قوی دارد.

وی ادامه داد: ما به دنبال دستیابی به چیزی هستیم که معروف‌ترین بازیکنان گذشته نتوانستند به آن برسند. آنها البته بسیار توانمند بودند و شایسته صعود از مرحله گروهی بودند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره مسئولیت مربی در این زمان نیز گفت: این وظیفه مربی است که حداقل به دو جنبه مهم (فنی و روانی) بپردازد. ما باید از نظر فنی و روانی بهترین عملکرد را داشته باشیم.

قلعه‌نویی درباره عزم بازیکنانش، افزود: برای برخی از آنها این دومین، سومین یا چهارمین جام جهانی است و کار‌های بزرگی انجام داده‌اند. بازیکنان ما مصمم هستند که به دور بعد صعود کنند و تمرکزشان بر شادی و غرورآفرینی برای مردم ایران است. در جام جهانی جایی برای اشتباه نیست.

تیم ملی ایران فردا (یکشنبه، ۳۱ خرداد) در دومین دیدارش در جام جهانی به مصاف بلژیک خواهد رفت. این دیدار تا حد زیادی می‌تواند سرنوشت تیم ملی ایران را برای صعود به دور بعدی مشخص کند.