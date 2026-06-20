دو پیروزی برای ساحلیبازان هندبال ایران در زاگرب
تیم ملی هندبال ساحلی ایران در مسیر آمادهسازی برای مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶، در دو دیدار دوستانه به مصاف استرالیا و عمان رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی هندبال ساحلی کشورمان که برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در شهر زاگرب کرواسی حضور دارد، امروز (شنبه ۳۰ خرداد) در دو دیدار تدارکاتی به میدان رفت و با ارائه نمایشهایی درخشان، هر دو حریف خود را با شکست بدرقه کرد.
شاگردان مهدی قشقایی در نخستین گام به مصاف تیم ملی استرالیا رفتند و با نتیجه قاطع ۲-۰ پیروز میدان شدند. ملیپوشان ایران وقت اول این دیدار را با برتری ۲۵-۱۰ و وقت دوم را با حساب ۲۲-۱۸ به سود خود پایان دادند.
ساحلیبازان ایران در دومین دیدار تدارکاتی امروز نیز رو در روی تیم ملی عمان قرار گرفتند. در این مسابقه ملیپوشان ایران با نتیجه ۲ بر صفر از سد حریف خود گذشتند؛ وقت اول با برتری ۱۸-۱۴ و وقت دوم با نتیجه ۱۴-۱۳ به نفع تیم ملی ایران خاتمه یافت.
تیم ملی هندبال ساحلی ایران که چند بازی تدارکاتی دیگر هم پیش رو دارد، در مسابقات قهرمانی جهان با تیمهای اسپانیا، پرتغال و آمریکا در یک گروه قرار دارد.