به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مردم ولایی و انقلابی لرستان در پنجمین شب عاشورای حسینی (ع) و حماسه ی حضور در موج یکصد و یازدهمین سنگر خیابان بر حفظ انسجام و همبستگی ملی تأکید کردند.



مردم ولایتمدار و با بصیرت خرم آباد ضمن مراسم سوگواری حضرت سید الشهدا و یاران با وفایش و تأکید بر هوشیاری ووحدت ملی به پیام اخیر مقام معظم رهبری حضرت سید مجتبی حسینی خامنه ای مد ظله العالی لبیک گفتند.







