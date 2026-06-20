برتری لاله های نارنجی مقابل آبی و زردها

برتری لاله های نارنجی مقابل آبی و زردها

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی فوتبال هلند و سوئد در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و از گروه F شامگاه شنبه ۳۰ خرداد و از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه هیوستون و با قضاوت مایکل اولیور رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری ۵ به یک به سود لاله‌های نارنجی یه پایان رسید.

گلزنان: برایان بروبی (۵)، (۱۷)، کودی خاکپو (۴۷)، (۵۴) و کریسنسیو سامرویل (۸۹) برای هلند و آنتونی الانگا (۵۹) برای سوئد.

هلند بازی را بهتر شروع کرد و در حالی که تنها ۵ دقیقه از بازی گذشته بود، به گل رسید. سانتر روی به جلو و زمینی کودی خاکپو از سمت چپ را برایان بروبی در داخل شش قدم با یک ضربه دقیق وارد دروازه سوئد کرد تا هلند یک بر صفر جلو بیفتد.

در ادامه باز هم این هلند بود که بر جریان بازی مسلط بود. در دقیقه ۱۷، نارنجی‌ها، اختلاف را به ۲ گل رساندند. بروبی دبل کرد و این بار پاس عرضی و رو به جلوی دنزل دامفریس از سمت راست، را با یک ضربه به گوشه دروازه سوئد فرستاد. با این اوصاف، هلند ۲ بر صفر با درخشش بروبی جلو افتاد.

نیمه نخست با برتری ۲ بر صفر هلند به پایان رسید تا سوئدی‌ها در نیمه دوم چشم به جبران داشته باشند.

نیمه دوم را هم هلند تهاجمی آغاز کرد و در دقیقه ۴۷، باز هم دامفریس در نقش گلساز ظاهر شد. پاس عرضی او را خاکپو را در شش قدم وارد دروازه سوئد کرد تا نتیجه ۳ بر صفر شود.

در دقیقه ۵۴ خاکپو دبل کرد و هلند را به گل چهارم رسید تا سوئد در آستانه یک شکست سنگین قرار بگیرد.

در ادامه شاگردان گراهام پاتر توانستند در دقیقه ۵۹ بالاخره دروازه هلند را باز کنند و یکی از گل‌های خورده را جبران کنند. آنتونی الانگا با با پاس پشت مدافعان الکساندر ایساک، با دروازه‌بان هلند تک به تک شد و نتیجه را ۴ بر یک کرد.

سوئد با وجود جبران یکی از ۴ گل خورده، در ادامه باز هم دروازه خودش را باز شده دید. در دقیقه ۸۹ کریسنسیو سومرویل برای پنجمین بار دروازه سوئد را باز کرد تا نتیجه ۵ بر یک شود.

با وجود حملات دو تیم، توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد و در نهایت هلند با نتیجه ۵ بر یک سوئد را شکست داد تا نخستین برد نارنجی‌ها در جام جهانی ۲۰۲۶ ثبت شود.

ترکیب هلند: بارت فربروگن، ویرجیل فن دایک، میکی فن د فن، یان پاول فن هکه، دنزل دومفریس، فرانکی دی یونگ (۵۹ تون کوپماینرز)، تیجانی ریندرز (۵۹ گوس تیل)، رایان گراونبرخ، کودی خاکپو، دونیل مالن (۴۶ کریسنسیو سومرویل)، برایان بروبی.

ترکیب سوئد: کریستوفر نوردفلت، گوستاف لاگربیلکه، ایساک هین، ویکتور لیندالوف، یسپر کارلستروم (۵۶ بسفورت زنلی)، الکساندر برناردسون (۵۵ آنتونی الانگا)، بنجامین نیگرن (۵۶ لوکاس برگوال)، یاسین آیاری، گابریل گودموندسون، ویکتور گیوکرش، الکساندر ایساک.

هم اکنون در جدول این گروه، هلند با ۴ امتیاز صدرنشین است سوئد با ۳ امتیاز در مکان دوم قرار دارد و ژاپن با یک امتیاز و تونس بدون امتیاز بترتیب سوم و چهارمند.

در دیگر دیدار این گروه، تیم‌های ژاپن و تونس از ساعت ۰۷:۳۰ صبح فردا (یکشنبه) در ورزشگاه «بی‌بی‌وی‌ای» مونتری مکزیک به مصاف هم خواهند رفت.