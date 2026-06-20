یک فوتی و ۲ مصدوم در پی برخورد کامیون وسمند در باشت
راننده خودروی سمند بر اثر برخورد با کامیون و آتشسوزی خودرو در جاده باشت جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان گفت: ساعت ۲۱:۰۷ امشب شنبه ۳۰ خرداد گزارش برخورد یک دستگاه خودروی سمند با کامیون در محور باشت، نرسیده به پل بریم، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.
غفارفرد افزود: در این حادثه خودروی سمند دچار آتشسوزی شد و راننده به علت شدت سوختگیهای وارده، پیش از رسیدن نیروهای اورژانس جان خود را از دست داده بود.
وی ادامه داد: ۲ مصدوم این حادثه نیز در محل درمان سرپایی شدند.