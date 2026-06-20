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«احمد سمیر وشاح» تصویربردار شبکه الجزیره در بمباران نوار غزه به شهادت رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه الجزیره از شهادت تصویربردار خود در بمباران یک منزل مسکونی در اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه خبر داد.
این حمله سه شهید و شماری زخمی برجا گذاشته است.
احمد وشاح برادر «محمد وشاح» خبرنگار شبکه الجزیره است که ۶ آوریل ۲۰۲۶ (۱۷ فروردین ۱۴۰۵) در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در نوار غزه به شهادت رسیده بود.
پهپادهای رژیم صهیونیستی با موشک خودروی محمد وشاح را در خیابان الرشید در غرب شهر غزه هدف قرار داده بودند.