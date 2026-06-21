قرعهکشی ایرانخودرو امروز برگزار میشود
آیین اولویتبندی سیزدهمین دوره ثبت درخواست خرید برخی محصولهای ایرانخودرو ساعت ۹ صبح امروز یکشنبه ۳۱ خرداد با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، این آیین برای تعیین اولویت اختصاص خودرو به متقاضیانی است که در سه گروه متقاضیان عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده، ثبتنام کردهاند.
خودروهایی که در این مرحله عرضه خواهند شد، شامل خانواده پژو ۲۰۷ (دستی TU ۳ و دستی سقف فلزی)، خانواده تارا (V ۱ P، V ۴ LX و تارا توربوشارژ)، دناپلاس دستی، راناپلاس و سورن پلاس XU ۷ P هستند.
فرآیند اولویتبندی با حضور نهادهای نظارتی انجام خواهد شد و نتیجه آن پس از تأیید مراجع و در مراحل اداری، در سایت رسمی فروش ایرانخودرو به نشانی ikcosales.ir به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.