به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان که به ایران سفر کرده است، با آقای پزشکیان دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس‌ جمهور در این دیدار، ضمن قدردانی از رویکرد برادرانه، مسئولانه و متعهدانه دولت پاکستان در حمایت از روند گفت‌وگوهای توافق آتش‌بس و پایان جنگ، بر نقش سازنده و مؤثر این کشور در پشتیبانی از این مسیر و کمک به تثبیت نتیجه مذاکره تأکید کرد.

آقای پزشکیان، همچنین با توجه به اراده جدی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش و تعمیق روابط با پاکستان در همه حوزه‌های علاقه مندی طرفین، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده موجود در روابط دو کشور تأکید کرد.

در همین باره، مقرر شد که گروه عالی‌رتبه به سرپرستی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با حضور وزیران جهاد کشاورزی، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت به پاکستان، سفر و زمینه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و دیگر حوزه‌های مشترک را بررسی و پیگیری کنند.

وزیر کشور جمهوری اسلامی پاکستان نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از دیدار با رئیس‌ جمهور و استقبال از توافق آتش‌بس و پایان جنگ، از تلاش‌ ها و تدبیر آقایان پزشکیان، قالیباف، عراقچی و مومنی در مدیریت مؤثر روندهای سیاسی، قدردانی کرد.

سید محسن نقوی، همچنین از رهنمودها و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای و نقش راهبردی و هوشمندانه ایشان در حمایت از روندهای سیاسی، کمک به پایان یافتن بحران و برقراری آتش‌بس، قدردانی کرد.

وزیر کشور پاکستان در ادامه با تأکید بر اهمیت راهبردی روابط تهران و اسلام‌آباد، اظهار داشت: دولت ما مصمم است سطح همکاری‌های دو جانبه را در همه عرصه‌ها به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، افزایش دهد.

سید محسن نقوی گفت: سفیر جدید پاکستان در تهران با مأموریت ویژه توسعه روابط اقتصادی، تجاری و راهبردی میان دو کشور، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.