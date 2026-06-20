رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با اشاره به برگزاری آزمون‌های ورودی مدارس استعداد‌های درخشان و نمونه دولتی تأکید کرد: نتیجه این آزمون‌ها هرگز تعیین‌کننده سرنوشت تحصیلی و آینده دانش‌آموزان نخواهد بود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر الهام یاوری با اشاره به مأموریت ذاتی این سازمان، گفت: سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان علاوه بر مدارس سمپاد، برنامه‌های متنوعی را در قالب طرح‌ها و رویداد‌های فراگیر برای همه دانش‌آموزان کشور طراحی و اجرا می‌کند و دانش‌آموزان سمپادی و غیرسمپادی می‌توانند از این ظرفیت‌ها برای رشد علمی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی خود بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به برگزاری آزمون‌های ورودی مدارس استعداد‌های درخشان و نمونه دولتی، تأکید کرد: نتیجه این آزمون‌ها هرگز تعیین‌کننده سرنوشت تحصیلی و آینده دانش‌آموزان نخواهد بود.

یاوری با اشاره به استقبال بی‌نظیر دانش‌آموزان، گفت: امسال حدود ۲۱۵ هزار دانش‌آموز پایه هفتم و نزدیک به ۳۰۰ هزار دانش‌آموز پایه دهم در این رقابت علمی شرکت کرده‌اند که از میان آنها حدود ۳۰ هزار نفر موفق به کسب جایگاه در مدارس سمپاد خواهند شد.

وی افزود: خوشحالیم که این آزمون‌ها با سلامت، امنیت و نظم مطلوب در سراسر کشور برگزار شد و امیدواریم همه دانش‌آموزان، فارغ از نتیجه نهایی، در مسیر رشد و شکوفایی استعداد‌های خود موفق باشند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان خطاب به دانش‌آموزان پذیرفته‌شده، تصریح کرد: ورود به مدارس سمپاد صرفاً یک موفقیت آموزشی نیست، بلکه یک «مسئولیت جدی» برای تلاش بیشتر، توسعه توانمندی‌های فردی و ایفای نقش مؤثر در حل مسائل کشور محسوب می‌شود.



وی از این دانش‌آموزان خواست تا این فرصت را بستری برای همکاری، هم‌افزایی و شبکه‌سازی با دیگر مستعدان کشور بدانند تا سهم بیشتری در پیشرفت ایران اسلامی ایفا کنند.

تأکید بر تنوع مسیر‌های موفقیت و حمایت از داوطلبان

یاوری با دلداری به دانش‌آموزانی که در این آزمون پذیرفته نمی‌شوند، اظهار کرد: «هر ساله افراد بسیاری در کشور در عرصه‌های مختلف علمی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به موفقیت‌های ارزشمند دست پیدا می‌کنند که الزاماً دانش‌آموخته مدارس سمپاد نیستند.»

وی با اشاره به نمونه‌های عینی نظیر رتبه‌های برتر کنکور، مدال‌آوران المپیاد‌های علمی، برگزیدگان جشنواره‌های پژوهشی و کارآفرینان برتر کشور، خاطرنشان کرد که همگی آنها از مسیر‌های متنوع آموزشی رشد کرده‌اند و این نشان می‌دهد که موفقیت به یک مدرسه یا یک آزمون محدود نمی‌شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش؛ اعتماد به نفس، پشتکار، روحیه حل‌مسئله و تلاش مستمر را مهم‌ترین عوامل موفقیت برشمرد و تأکید کرد: «هیچ آزمون چند ساعته‌ای نمی‌تواند همه ابعاد استعداد، توانایی و ظرفیت‌های یک دانش‌آموز را نشان دهد و نتیجه این آزمون نباید مبنای قضاوت درباره آینده افراد قرار گیرد.»

پیام سازمان سمپاد به خانواده‌ها

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان از خانواده‌ها خواست پس از اعلام نتایج، با آرامش و حمایت عاطفی در کنار فرزندان خود باشند.

وی تأکید کرد: «والدین باید به فرزندان خود اطمینان دهند که نتیجه آزمون، هرچه باشد، از ارزشمندی، استعداد و ظرفیت رشد آنان نمی‌کاهد و مسیر پیشرفت همچنان برای همه دانش‌آموزان باز است.»

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان در خاتمه با یادآوری مأموریت ذاتی این سازمان، گفت: «سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان علاوه بر مدارس سمپاد، برنامه‌های متنوعی را در قالب طرح‌ها و رویداد‌های فراگیر برای همه دانش‌آموزان کشور طراحی و اجرا می‌کند و دانش‌آموزان سمپادی و غیرسمپادی می‌توانند از این ظرفیت‌ها برای رشد علمی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی خود بهره‌مند شوند.»