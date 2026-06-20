بر اثر تیراندازی از داخل یک خودرو به رهگذارن در شیکاگوی آمریکا دست کم۱۳ نفر زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پلیس شیکاگو در بیانیه‌ای اعلام کرد: دو سرنشین یک خودروی شاسی بلند پس از متوقف کردن خودروی خود، اقدام به تیراندازی به سمت مردم کردند که منجر به زخمی شدن ۱۳ نفر در رده سنی ۱۷ تا ۴۷ سال شده است.

بر اساس این بیانیه، زخمی های این حادثه برای مداوا به چهار بیمارستان مختلف منتقل شده‌اند و حال دو نفر از مجروحان که هر دو مرد هستند، وخیم اعلام شده است.

اطلاعات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است. انگیزه مهاجمان مشخص نیست.