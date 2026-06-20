\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b\u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0628\u06cc\u0631\u0627\u0646\u0648\u0646\u062f \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0628\u0627\u063a\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062c\u0647\u0627\u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a:\u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u06af\u0644 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0637\u062d \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u06af\u0644\u0632\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f.\n\n\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u062c\u0647\u0627\u062f \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u06f7\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u06af\u0644 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f \u0648 \u0633\u0627\u0644\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0632 \u06f3\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u06f9\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0646 \u06af\u0644 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n\n\n\n