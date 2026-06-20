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کاروان تیم ملی فوتبال کشورمان برای دیدار با بلژیک در دومین دیدار خود از رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ راهی لس آنجلس آمریکا شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اعضای تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز به وقت تیخوانا با بدرقه رییس فدراسیون فوتبال و هواداران ایرانی-مکزیکی عازم فرودگاه شدند.
این پرواز با حدود ۳۰ دقیقه تاخیر به سمت لس آنجلس اعزام شد.
ملی پوشان ایران به محض حضور در لس آنجلس، باید تمرین رسمی و آخر خود را پیش از دیدار برابر بلژیک برگزار کنند. این تمرین از ساعت ١۶:٣٠ به وقت محلی (سه بامداد به وقت تهران) در باشگاه گلکسی لس آنجلس برگزار خواهد شد. سپس امیر قلعهنویی و سعید عزت اللهی در نشست خبری شرکت خواهند کرد.
دیدار تیمهای ملی ایران و بلژیک شامگاه فردا یکشنبه از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در گروه G جام حهانی در ورزشگاه سوفای لس آنجلس برگزار خواهد شد.
شاگردان قلعهنویی در نخستین بازی مقابل نیوزیلند ۲ - ۲ مساوی کردند.