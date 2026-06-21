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در آستانه برگزاری آیینهای باشکوه تشییع و تدفین رهبر شهید و در جهت حفظ امنیت و آرامش خاطر شرکتکنندگان، شرکت سهامی بیمه با رویکردی مسئولانه، پوشش بیمه رایگان را برای همه شهروندان حاضر در این آیینها فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی زینی وند، سخنگوی وزارت کشور با اعلام این خبر اظهار داشت: تدابیر لازم برای برگزاری باشکوهتر و ایمنتر این آیین پیشبینی شده است. در همین جهت، شرکت سهامی بیمه ایران بهعنوان یکی از نهادهای پیشرو در صنعت بیمه با امضای تفاهمنامهای با سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، همه شرکتکنندگان در آیین تشییع و تدفین امام شهید در کلانشهرهای تهران، قم و مشهد مقدس را بهصورت رایگان، زیر پوشش بیمه قرار میدهد.
گفتنی است، این کار، جلوهای از ایفای مسئولیت اجتماعی و تعهد بیمه ایران نسبت به صیانت از امنیت و رفاه عمومی به شمار میرود. بیمه ایران با توجه به ابعاد گسترده این رویداد ملی و پیشبینی حضور گسترده شهروندان، همه ظرفیتهای عملیاتی و کارشناسی خود را برای ارائه خدمت های بیمهای در این آیین به کار گرفته است.