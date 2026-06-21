تاکنون دو هزار تن گندم تحویل مراکز خرید این شهرستان شده است.



فرماندار خرم آباد افزایش بارندگی‌ها را عامل رشد تولید گندم عنوان کرد و افزود:

سال گذشته

۱۰۰ درصد افزایش یافته است.





وی با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان شهرستان خرم آباد گفت:

کمیته ویژه ارزیابی کیفیت نان باید بر چرخه ی تولید، از زمان تحویل و نگهداری گندم تا تبدیل به آرد باکیفیت نظارت دقیق داشته باشد.