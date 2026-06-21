فرماندار خرمآباد از پیشبینی برداشت بیش از ۶۰ هزار تن گندم در این شهرستان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نورالدین درمنان در بازدید میدانی از مراکز خرید و انبار گندم خرم آباد گفت:تاکنون دو هزار تن گندم تحویل مراکز خرید این شهرستان شده است.
فرماندار خرم آباد افزایش بارندگیها را عامل رشد تولید گندم عنوان کرد و افزود: پیشبینی میشود امسال برداشت گندم به بیش از ۶۰ هزار تن برسدکه نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان شهرستان خرم آباد گفت:کمیته ویژه ارزیابی کیفیت نان باید بر چرخه ی تولید، از زمان تحویل و نگهداری گندم تا تبدیل به آرد باکیفیت نظارت دقیق داشته باشد.