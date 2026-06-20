مدیرکل صداوسیمای ایلام از هماهنگی با شبکه «الاشراق» عراق خبر داد و گفت: برای نخستین بار تولیدات مشترک رسانه‌ای اربعین با این شبکه انجام خواهد شد و عوامل تولیدِ آن در مرز مهران مستقر می‌شوند؛ تا برنامه‌هایی به صورت مشترک بر روی آنتن شبکه‌های ملی، استانی و شبکه الاشراق برود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ناصر بهرام با اشاره به تدارک برنامه‌های متنوع رسانه‌ای برای اربعین حسینی اظهار کرد: تولید برنامه‌های مشترک با رسانه‌های عراقی، ساخت مستندها، فیلم‌های کوتاه و گزارش‌های خبری، بهره‌گیری از ظرفیت فعالان فضای مجازی و استقرار گروه‌های تولیدی در مرز مهران و عراق از مهم‌ترین اقدامات رسانه‌ای اربعین امسال است.

وی به جایگاه ویژه این استان در میزبانی از زائران اربعین حسینی اشاره کرد و افزود: صدا و سیمای ایلام در استانی که به عنوان «پایتخت خادمان سیدالشهدا (ع)» معروف است؛ بایستی تصویری شایسته از مهر، محبت، ولایت‌مداری، وطن‌دوستی و پاس‌داشتی از خون شهدا را به مخاطبان داخلی و خارجی ارائه دهد.

بهرام با بیان این‌که هماهنگی‌های لازم با شبکه‌های سراسری و استانی کشور انجام شده است، تشریح کرد: تمام تلاشمان را خواهیم کرد؛ تا روایتگر شایسته‌ای از خدمات و میزبانی مردم استان ایلام در ایام اربعین باشیم.

بهرام اضافه کرد: تعداد ۲۰ مستند با موضوع اربعین در دست اقدام است که این سناریو و طرح این مستند‌ها تصویب شده و آماده تولید است.

مدیرکل صداوسیمای ایلام با تأکید بر اهمیت فضای مجازی، تأکید کرد: حدود ۱۵۰ فعال مردمی از سراسر استان شناسایی و سازماندهی شده‌اند که در ایام اربعین با تولید و انتشار محتوا به انعکاس حال و هوای این رویداد بزرگ معنوی خواهند پرداخت.

وی از پیگیری برای تولید مجموعه تلویزیونی «مهمان مهران» نیز خبر داد و گفت: این سریال ۱۵ قسمتی با محوریت زیست‌بوم استان ایلام و اربعین نگارش شده است و پس از طی مراحل بررسی و رفع نواقص؛ در صورت تأیید نهایی وارد مرحله تولید خواهد شد.

مدیرکل صداوسیمای ایلام خاطرنشان کرد: سال گذشته نزدیک به ۴۰ هزار محتوای رسانه‌ای در حوزه اربعین تولید شد و امسال نیز این روند با قوت ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: گروه‌های مستندساز و برنامه‌ساز صداوسیما علاوه بر استقرار در مرز مهران، با هماهنگی‌های انجام‌شده؛ در کشور عراق نیز حضور خواهند یافت و به تولید محتوای رسانه‌ای خواهند پرداخت.

مدیرکل صداوسیمای ایلام در پایان با اشاره به تعامل سازنده با دستگاه‌های فرهنگی استان تصریح کرد: همکاری و هماهنگی بسیار خوبی با اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سپاه و بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهاد‌های فرهنگی استان برقرار شده است؛ تا پوشش رسانه‌ای اربعین به بهترین شکل ممکن انجام شود.